官方不滿黃國昌說法　徐斯儉：有點鬼打牆

台“國防部副部長”徐斯儉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月15日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌訪美返台後表示，新台幣1.25兆元軍購特別預算中，有相當高比例非對美軍購，引起外界關注。“行政院長”卓榮泰15日在“行政院會”裁示，針對外界與特定人士，以故意或不符事實的發言與討論，必須要及時澄清，才不會讓這類言論阻礙“國家安全”，造成親痛仇快的不良後果。



台“國防部副部長”徐斯儉說明，軍購特別預算案中沒有黑箱作業、沒有空白授權，礙於保密規定，美國行政單位有5案已通知國會，但“還有4案”沒有通知國會。有些“立委”認為“國防部”為何不對外說明，但過去慣例都是特別條例付委後才說明，這2個月我們在等正常程序發生，但卻一直沒發生，好像我們做錯什麼事情，我們沒有做錯事情。



徐斯儉說，現在的情況變得有點“鬼打牆”，為解決此難題，“立法院”“外交與國防委員會”19日安排秘密會議，“國防部”願意就最大的善意於秘密會議上說明。他也強調，特別條例的總金額上限授權是1.25兆元，其中外界所傳只有3000億元是對美採購，絕非屬實，而是3000億元在台產製，其餘都是對外採購。



“行政院”15日上午召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“國防部副部長”徐斯儉、“農業部次長”胡忠一、“衛福部次長”林靜儀出席。



“國防部戰略規劃司長”黃文啟補充說，從軍購特別條例公布後的近2個月，“國防部”並不是什麼都沒做，整個“國會”團隊在各“立委”辦公室，只要願意聽，在保密範圍內都盡可能去溝通，讓“立委”了解全貌。而賴清德在去年11月下旬召開“國安”記者會時，很多軍購細項都已公開，7個條款中第一項精準火炮系統，那只差沒有把M109A7貼上去而已、第二項遠程火力飛彈系統，也只差沒有把M134海馬斯多管火箭系統貼上去而已。



黃文啟指出，至於無人機系統，未來採取商購，“國防部”也向“立委”解釋，今天是要扶植台灣產業、打造非紅供應鏈，屆時也會公開招標，再加上軍購特別條例的預算上限還未確定前，任何浮動都會影響到後續所有計劃。