民眾黨提13項預算先審緩解僵局　官方不領情

“行政院”發言人李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月15日電（記者 鄭羿菲）藍白認為“行政院長”卓榮泰未依法編列預算，八度封殺總預算案不排審，台灣民眾黨為解僵局，今提出13項新興計劃預算可先審。不過，“行政院”並不買單，發言人李慧芝15日表示，今天是“立法院”不審總預算的第140天，不是只有在野黨提出的13項很重要，希望“立法院”可以支持“中央政府”總預算並及時審查。



“行政院”15日上午召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“國防部副部長”徐斯儉、“農業部次長”胡忠一、“衛福部次長”林靜儀出席。



李慧芝表示，今天是“立法院”不審總預算的第140天，不是只有在野黨提出的TPASS、公保生育給付等13項很重要而已。她連番質問，難道竹竹苗的校舍興建不重要嗎？難道桃園鐵路地下化不重要？難道AI新十大建設要推進量子電腦的技術不重要嗎？



李慧芝說，這些對民眾、對地方建設、對“國家”發展很重要的計劃與“國防”預算，統統都在“行政院”去年8月送到“立法院”的這本總預算案中了，只要把整本總預算翻開就會知道，裡面不論是“國家”的發展，“國防”的建設統統都非常重要，都是攸關民眾、攸關民生福利的。



李慧芝認為，“立法院”本會期包括今天還剩12天，若“立法院”能夠依法行使職權的話，在委員會裡打開總預算依法審查，就會知道每一項計劃都非常重要，希望“立法院”可以支持“中央政府”總預算及時審查。