林孝庭：台灣不要對美國有不切實際的幻想

美國史丹佛大學胡佛研究所檔案館主任林孝庭。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月16日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普帶給全球的衝擊，長期研究美國史的美國史丹佛大學胡佛研究所檔案館主任林孝庭接受中評社訪問表示，特朗普是一位完全非典型的政治人物，他的決策邏輯與傳統華府政壇截然不同，更多是從“純利益交換”與“交易式思維”出發來看待國際關係，因此台灣不要有不切實際的幻想，以為美國會替台灣做一切。



林孝庭分析指出，特朗普並非傳統政客出身，因此特朗普的思維與華府數十年來共和黨與民主黨的傳統政治人物完全不同。特朗普不依循制度性或意識形態性的外交邏輯，而是以商人的角度，用最直接的交易關係衡量國與國之間的互動。



林孝庭，出生於台北市，英國牛津大學聖十字學院東方學部博士。現任史丹佛大學胡佛研究所研究員、胡佛檔案館東亞館藏部主任。



“不要用傳統政治人物的角度去看特朗普。”林孝庭強調，特朗普處理外交政策的出發點，往往是“你能給我什麼，我能得到什麼回報”，是一種高度現實、以利益為導向的“交易政治（transactional politics）”。



林孝庭向中評社說，特朗普的這種思維模式不僅影響中美、美歐、美俄關係，對包括台灣在內的盟邦政策也有深遠影響，特朗普政府看待全世界盟邦的方式，都與以往美國外交政策不同。台灣只是其中一個例子，而非例外。



談及台美關係一直以來的走向，現在是台美關係史上最好？



林孝庭認為，從歷史長河來看，美國在任何時期的對台政策，都根植於自身國家利益的考量，自1949年“中華民國”遷台後，台美關係半個多世紀來的變化，都顯示出一個不變的原則，任何國家首先考量的都是自己的國家利益。