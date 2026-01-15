陳亭妃贏賴子弟兵　藍軍：台南人不盲目挺賴

國民黨台南市議會黨團表示，台南民心思變，力挺藍委謝龍介選台南市長。（照片：國民黨台南市議會黨團提供） 中評社台南1月15日電／民進黨2026台南市長初選民調結果15日上午公布，由“立委”陳亭妃擊敗賴清德子弟兵“立委”林俊憲。中國國民黨台南市議會黨團書記長林燕祝15日表示，恭喜陳亭妃贏得民調，會出現這樣結果就是台南人民心思變，再也不會盲目的支持被台南人曾經封神的賴清德。國民黨議會黨團發言人蔡育輝則說，扶龍王（指綠委王世堅）戰勝賴皇！



在台南綠營初選民調決戰前夕，陳亭妃14日請來“扶龍王”王世堅陪同車隊掃街。



國民黨台南市長參選人謝龍介在第一時間也回應各界關心，稱讚陳亭妃是一位可敬的對手。



2026年中國國民黨、民進黨台南市長人選都底定，國民黨台南市議會黨團表示，將會全力輔選，各選區議員都會是謝龍介的分身和後盾，跟陳亭妃打一場公平競爭的選戰！



林燕祝指出，2024大選，賴清德在台南拿到57萬票，得票率50.95%，不但是六都最高，還是全台最高票，還幫六名民進黨籍“立委”全壘打，更曾在台南以72.9%高得票率連任台南市長，所以，民進黨市長初選民調，外界原先一致看好賴清德力挺的林俊憲，沒想到三份民調讓結果大翻盤，由陳亭妃勝出。



林燕祝不客氣地說，這就是台南市選民民心思變，再也不會盲目的支持被台南人曾經封神的賴清德，賴清德市長任內，台南市民極力爭取老人健保免費，一直被無情拒絕，去年丹娜絲颱風不派軍方救援，還要老人家自己爬屋頂修繕，結果造成老人從屋頂摔下的不幸死亡事件，台南人的心都碎了。



蔡育輝則批說，陳亭妃會出線，就是扶龍王戰勝賴皇，賴清德已跌落神壇，新潮流甚麼都想要一把抓，獨裁執政，毀憲亂紀，讓朝野動盪不安，摧毀民主法治精神，導致民心盡失，這次的台南市長民調就是告訴賴清德，邪不勝正，走中道才是王道。

