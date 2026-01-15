中評關注：陳亭妃逆襲　賴清德沒守住本命區

陳亭妃贏得民進黨台南市長初選後，馬上表態尊賴。（照片：陳亭妃社群） 中評社台北1月16日電（記者 張穎齊）民進黨2026地方選戰，台南市長初選爆出驚人局面，原“正國會”綠委陳亭妃，在黨內初選中以2.6%的些微差距擊敗新潮流賴系綠委林俊憲。賴清德丟掉本命區，不僅讓“正國會”在南台灣重新站穩腳步，也讓賴的權力布局，繼丟掉嘉義縣讓英系蔡易餘取得提名，台南市再一大重挫。



陳亭妃的勝利並非僥倖，而是在賴系全面圍剿之下殺出血路，選前林俊憲、新系支持的台南市長黃偉哲、賴系綠委賴惠員、林宜瑾、郭國文等新潮流人馬聯手造勢，營造出“一人對抗整個賴系”的局面。新系內部更不斷放話，抹黑陳亭妃與中國國民黨、藍委謝龍介關係密切、與台南市前議長郭信良過從甚密、“曾跑票、涉關說”，意圖醜化陳亭妃形象。



陳亭妃反而化危機為動能，公開表示將在勝選後拜會賴清德、黃偉哲與林俊憲，納入林俊“憲政”見於施政藍圖中，展現高EQ與包容姿態。她在勝選感言中重申“團結才是台南勝利的關鍵。”



值得注意的是，陳亭妃在選前三度邀請民進黨“孤鳥”“立委”王世堅南下助陣，成為選戰奇兵。王世堅當場高喊“我信賴，不信邪！”語帶雙關，直接影射賴清德與新潮流勢力過度壟權，也激起基層反彈共鳴。



在此之前，賴清德透過提名權穩定黨內版圖，高雄市由賴系綠委賴瑞隆勝出，被視為賴清德鞏固南部勢力的重要一環。但後來短短2天，嘉義縣英系蔡易餘以大幅優勢擊敗賴系黃榮利，接著台南又傳出陳亭妃逆轉勝，非賴系在中南部連奪2席，對賴清德的整體布局形成重大牽制。



雖然賴系仍佔整體優勢，但陳亭妃與蔡易餘的連環勝利，象徵非賴系的“逆襲能量”正在集結。賴清德自兼任黨主席後，積極以提名權重塑黨內結構，外界戲稱以“德意志戰略”集中權力於新潮流與親賴系統。