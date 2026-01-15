軍購特別預算交鋒　綠痛批黃國昌打假球

民進黨團召開“別卡強軍特別條例 付委實質審查 把關執行機制”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月15日電（記者 張穎齊）“立法院”朝野為新台幣1.25兆元軍購特別預算陷入僵局。民進黨“立法院”黨團15日在“立院”召開記者會，強調1.25兆元強軍特別預算依法須先審條例、後編預算，呼籲藍白兩黨勿以政治手段卡關。綠營並點名民眾黨主席黃國昌“設門檻、限版本”，形同“打假球”，呼籲回歸制度、實質審查。



民進黨團15日開“別卡強軍特別條例 付委實質審查 把關執行機制”記者會，由民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲、副書記長張雅琳出席。



鍾佳濱表示，依《預算法》明文規定，特別預算必須建立在特別條例的法律基礎之上，內容應清楚載明目的、項目、規模、財源、執行期程與審計方式，才能依法編列與執行。他指出，軍購與“國防”建設往往需多年期程推動，歷年各項軍備強化皆依特別條例進行，並非要或不要幾個字可決定。



鍾佳濱批評，黃國昌赴美返台後，多次公開宣稱“軍購僅需3千億”，甚至揚言自提民眾黨版特別條例，卻忽略法制作業的制度原則。若一邊說支持強軍，一邊又對條例設門檻、限版本，不啻是變相卡關。



范雲說，設門檻、限版本，就是打假球，“行政院”版本明確指出，強軍特別條例並非僅限對美軍購，內容更涵蓋強化“國防”產業、建立非紅供應鏈、培訓“國防”科技人才等多面向項目。所謂“3千億對美軍購”僅為美方資訊，非條例本身。若刻意限縮為“軍購3千億”，將誤導社會，甚至違反“國會”自律與《預算法》精神。



張雅琳指出，黃國昌所稱的“軍購3千億”說法，完全與事實不符，特別條例內容與“國防部”相關資料皆為公開資訊，明確載明包括軍備研製、產業合作、“國防”科技與後勤維修等項目。她也強調，AIT與“國防部”近期均再度澄清，美方支持的是台灣整體防衛韌性計劃，而非單一軍購金額。



鍾佳濱指出，黃國昌可能將美國國會去年通過的“對台軍事援助案”與特別條例混為一談，造成社會混淆。AIT近日也再度轉貼舊文，重申“美方支持並歡迎賴清德提出的1.25兆元強軍特別條例”。