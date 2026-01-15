台積電估Q1營收增4%再創高　全年增3成

台積電董事長暨總裁魏哲家。(照:台積電提供) 中評社台北1月15日電／台積電15日舉行法說會並公佈去年第四季財報，也釋出最新財測預期，2026年第一季營收以美元計，約會落在346億美元至358億美元之間，有望季增4%，若以新台幣兌美元1比31.6元計算，毛利率預計落在63%至65%之間，營利率則預計落在54%至56%之間。



台積電財務長黃仁昭更表示，今年的全年現金股利，將會達到至少新台幣23元。



台積電2025年第四季財報繳出佳績，以美元計第四季營收為337.3億美元，年增25.5%，季增1.9%，創新高；毛利率為62.3%，營業利益率為54%，淨利率為48.3%，皆超標並創新高，稅後淨利衝達5057.4億元，平均每天賺56億元多，季增11.8%、年增35%，創獲利新高，每股純益為新台幣19.5元。



台積電董事長暨總裁魏哲家表示，在人工智慧需求強勁，以及非AI終端市場觸底溫和復甦，帶動包含晶圓代工、封測及光罩等晶圓代工2.0市場於2025年成長16%；台積電2025年美元營收成長35.9%，優於業界平均水準。



魏哲家說，2026年晶圓代工2.0市場可望成長14%，在AI需求依然強勁，以及領先的先進封裝等帶動下，台積電2026年營運表現仍將優於業界水準，並是一個強勁成長的一年，美元營收將成長接近30%。



台積電財務長黃仁昭表示，在領先的先進製程需求強勁驅動下，2026年第1季將達346億美元至358億美元，以中間值計將季增4%。



黃仁昭說，隨著成本改善效益，以及產能利用率提升，2026年第1季毛利率可望攀升至63%到65%，營業利益率約54%至56%。