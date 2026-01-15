楊永明、蔡明忠任國民黨政策會副執行長

楊永明。（中評社 資料照） 中評社台北1月15日電／中國國民黨15日發布新人事案，聘請前“國安會”副祕書長楊永明、候任不分區“立委”、國民黨醫療委員會主委蔡明忠出任政策會副執行長。楊永明在國民黨主席競選主席期間一路力挺鄭麗文，目前除政策會副執行長外也擔任“國政基金會”董事。



國民黨政策會負責研審法案、督導“立院”黨團運作，過去政策會執行長即為大黨鞭，後來黨團自主改為總召制後，政策會執行長由黨團總召兼任，現任執行長即為黨團總召傅崐萁，目前功能偏向黨中央與黨團溝通聯繫的橋樑。



楊永明歷任“國安會”副祕書長、“國安會”諮委，對國際事務熟悉，在鄭麗文競選主席期間提供不少幫助，一路相挺隨行，也站上第一線為鄭麗文辯護；鄭麗文就任後他的動向也令外界關注，楊永明被任命為智庫董事，本來也是智庫執行長可能人選名單之一，不過鄭麗文最後決定聘用前“立委”張顯耀擔任智庫執行長。



楊永明目前為台北論壇基金會執行長，國民黨黨務相關職務目前擔任智庫董事以及新任的政策會副執行長，政策會副執行長為義務職。



本身是醫師的蔡明忠為排名不分區“立委”第14位之候任不分區“立委”，若排序前面的吳宗憲、謝龍介、蘇清泉因2026九合一選舉而辭“立委”，蔡明忠即有機會遞補就任。