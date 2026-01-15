台積電在美要蓋新廠？魏哲家證實買土地擴產

台積電董事長魏哲家。（中評社 資料照） 中評社台北1月15日電／針對外媒報導台積電將在美國再增設5廠一事，台積電董事長魏哲家今日在法說會上表示，我們最近在美國購得一塊大面積土地，這塊土地能保有更多擴產空間，未來“還可以增加好幾個廠”。目前美國第4座晶圓廠和第1座先進封裝廠正在申請相關許可，許可通過後才能開始興建。



魏哲家強調，海外布局並非取代台灣，而是“雙軌並進”。公司所有海外投資決策，核心仍以客戶需求為出發點，同時兼顧政府支持與股東價值最大化。



在美國亞利桑那州，台積電第一座晶圓廠已於2024年順利進入量產；第二座廠房完成建設，預計2026年展開設備進駐，並因客戶需求強勁，量產時程提前至2027年下半年；第三座廠已動工，第四座廠則正進行相關許可申請。



綜合台媒報導，台積電上周支付1.97億美元，在亞利桑那買下900英畝土地，準備在當地擴大興建新晶圓廠。若加上已有1100英畝土地，面積總和已超過2000英畝。



台積電表示，最近購得的第二塊土地，就在原本土地對面，僅相隔一條馬路。之所以要買新土地，是因為原本土地已無法容納規劃興建的6座晶圓廠、2座封裝廠和1座研發中心。



日本方面，熊本第一座廠已於2024年底進入量產，良率表現符合預期；第二座廠亦已動工，未來將依客戶需求與市場狀況決定技術導入與擴產節奏。歐洲布局則以德國德勒斯登的特殊製程晶圓廠為核心，在歐盟及德國中央、地方政府支持下，工程正按計畫推進。



魏哲家強調，海外布局並非取代台灣，而是“雙軌並進”。在台灣，台積電正於新竹與高雄同步推動多期2奈米產線建置，並持續加碼先進封裝與關鍵製造設施投資，確保台灣仍是全球最重要的先進製程研發與量產基地。透過全球化製造網絡與台灣核心技術基地的互補，台積電期盼持續鞏固在全球邏輯晶片產業的領導地位。