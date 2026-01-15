謝龍介怎贏台南？蔡育輝：快學陳亭妃跑基層

國民黨籍台南市議員蔡育輝。（中評社 資料照） 中評社台南1月15日電（記者 蔣繼平）2026台南市長選戰確定由藍委謝龍介對決綠委陳亭妃。中國國民黨籍台南市議員蔡育輝向中評社表示，從這次綠初選可驗證只靠空戰不會贏，謝龍介把重點全都放在空戰，在鄉下知名度不夠，也沒有在各區找人在經營，他認為這樣很不樂觀，他建議應該學陳亭妃勤跑基層、搏感情。



蔡育輝，1959年生，中正大學政治學系碩士，現任國民黨籍台南市議員，選區在第一選區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營區）。國民黨台南市議會黨團發言人。



民進黨2026年台南市長初選民調，綠委陳亭妃與綠委林俊憲捉對廝殺下，陳亭妃以超過2個百分點的差距勝出。結果顯示，陳亭妃對上謝龍介是60.8557%對13.8631%，林俊憲對謝龍介則是58.1630%對21.6493%。



2022年台南市長選舉，爭取連任的民進黨籍台南市長黃偉哲以43.3萬票、48.8%得票率，擊敗謝龍介38.7萬票、43.63%得票率，謝高票落敗。



怎麼看民進黨初選民調呈現謝龍介偏低，甚至對上陳亭妃僅有13.8631%？



蔡育輝表示，第一，民進黨初選民調，藍一定都偏低，但正常來說不可能這麼低，至少都有30%以上，這是政黨支持比例。第二，民進黨初選主要是問陳亭妃、林俊憲，比較不會去關心謝龍介。國民黨在台南市長選舉最差也有30%，所以民調是失真的。



怎麼看謝龍介有無勝選台南市長機會？



蔡育輝表示，謝龍介要贏，先看民進黨初選投入多少成本？放多少看板？綠營動員組織戰這麼嚴謹。謝龍介只有靠空戰，要勝選困難度很高，就算沒有錢，也要想辦法去籌措資金，找志工在台南市各區幫謝龍介跑行程、去幫忙拜託選民。



蔡育輝強調，這次看民進黨初選就可以驗證，台南只靠空戰是無法過關的。他建議謝龍介要趕快把陸戰組織健全起來，台南市37個區都要有人幫忙謝龍介跑，不然有的區都沒人在幫忙跑，謝龍介要去想辦法結合民代或民間團體，不然不樂觀。



蔡育輝提醒，這一次看起來民進黨不會分裂，不過表面上喊團結，但整合不會真的很順利，因為新潮流不會服氣，但還是不會因此跑票。這也代表中間選民不喜歡賴清德一直搞鬥爭，林俊憲成敗受賴清德影響很大，台南市民很多不喜歡賴清德。



蔡育輝認為，雖然謝龍介在反賴、打賴表現還可以，但是基層實力不夠，放不下身段，沒有投入時間在跑基層。謝龍介把重點全都放在空戰，但鄉下的長輩沒有在看網路，謝龍介在鄉下的知名度不高，這是缺點，空戰觸及不到沒在看網路的人。