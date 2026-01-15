顏真卿千年墨蹟“祭姪文稿”　台故宮南院展出

“唐顏真卿祭姪文稿卷”於故宮南院展出，展期自即日起至3月1日止。（圖：故宮南院提供） 中評社台北1月15日電／8世紀中葉、唐朝天寶年間爆發安史之亂，顏真卿姪子顏季明殉難，顏真卿寫下“祭姪文稿”。全篇沉痛哀傷，字形奔放、情感一瀉千里，為其存世第一手書墨蹟。故宮南院即起展出至3月1日。



故宮博物院百年院慶，台北故宮策畫“甲子萬年：故宮博物院百年院慶特展”，特別揀選國寶“唐顏真卿祭姪文稿卷”於南院展出。



故宮南院表示，2019年1月東京國立博物館舉辦“書聖之後－顏真卿及其時代書法特展”，故宮博物院借出“祭姪文稿”參與展出，此展在6週展期內締造近20萬人次參觀人數。



故宮南院指出，“祭姪文稿”乍看字跡潦草凌亂、處處都有塗改痕跡，但它卻被元朝書法家鮮于樞評為“天下第二行書”，原因在於看似拙亂外表下，隱藏著忠臣義士的哀痛與血淚，筆勢急促、墨色枯淡、字形奔放，形成情感一瀉千里的力量，這種“情感與文字合為一體”的表現，使“祭姪文稿”突破形式限制，成為書法史上無可取代的經典。



故宮南院說明，“祭姪文稿”為顏真卿50歲時作品，距離今已1200餘年，帶著壓抑多年、難以言喻悲痛，為年輕殉國姪子寫下祭文草稿；全文語氣沉痛哀傷，被視為他現存最珍貴書法真跡。