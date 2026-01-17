謝明瑞：美稱5千億頭期款　勢必向台要更多

淡江大學財務金融研究所兼任教授謝明瑞接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月19日電（記者 張穎齊）針對台美關稅談判結果，淡江大學財務金融研究所兼任教授謝明瑞接受中評社專訪分析，美國要求台灣半導體產能4成轉移到美國，代表執政黨以產業交換方式換取“外交”成果，但未對社會說清楚代價，一旦台積電產業鏈外移、矽盾失守，台灣的戰略價值恐將迅速滑落。



謝明瑞進一步說，他相信特朗普還想要更多，早期台積電赴美投資規模為1650億美元，現在又被要求加碼投資4成半導體產能赴美、2500億投資、2500億信用保證，更稱這共5千億是頭期款，勢必會要更多。



謝明瑞指出，特朗普個性多變且政策充滿不確定性，反映他習慣用“交易政治”推動外交。特朗普向來以企業談判邏輯行事，要求台積電擴大赴美投資換取減稅，是符合其作風的“以利換盟”。



謝明瑞，出生於高雄，中興大學農業經濟系博士、英國倫敦大學社會科學與社會政策博士，歷任空中大學台中、澎湖中心主任、哥斯達黎加大學交換客座教授、淡江大學金融研究所副教授等。現任職中國國民黨智庫財經組資深顧問。



謝明瑞分析，目前台積電亞利桑那州目前1廠已量產，2廠正在建設，3廠已動工，並計劃申請4廠和1座先進封裝廠，美方要求台灣將4成半導體產能移到美國，將拉動整體供應鏈赴美，包括上游材料、設備、封裝與後段測試。若加碼10座，就等於在美國建立完整產業聚落，這將對台灣構成結構性衝擊。



他指出，執政黨在談判中雖成功將關稅降至15%，但忽略了潛在代價，政府對外宣稱談成降稅，是“外交”勝利，但從未清楚說明換取條件，也沒在“立院”或向人民報告過程。他批評，民進黨政府僅對有利的部分大肆宣傳，對於可能導致產業外移、技術流失的風險卻避而不談。



他說，若台積電被迫在美國設廠超過10座，關鍵製程與研發重心勢必逐步外移，“護國神山”外移赴美，然而台積電的戰略價值在於“不可取代性”，一旦這項優勢被削弱，台灣的“矽盾”也將崩塌。台灣憑藉半導體在全球供應鏈的獨特地位，美國、日本、歐洲才會願意支持台灣。若這個不可取代性被拿掉，台灣將變成普通地區，任人宰割。

