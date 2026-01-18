謝明瑞：台應以和平為目標　軍備為手段

淡江大學財務金融研究所兼任教授謝明瑞接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月19日電（記者 張穎齊）民進黨政府提出新台幣1.25兆軍購特別預算，引發朝野攻防。淡江大學財務金融研究所兼任教授謝明瑞接受中評社專訪分析，台灣財政已趨緊繃，軍費攀升卻缺乏透明監督，若不先釐清財源與分配原則，就急推天價軍購，恐讓民眾難以信服，保障“國家安全”不能只靠軍購，更要從兩岸和平著眼，尋求長期穩定的安全架構。



謝明瑞強調，俄烏戰爭已是血淋淋的警示，一旦戰爭爆發，最無辜的是人民，戰爭的恐怖不在於輸贏，而在於生命代價。他呼籲台灣政府應“以和平為目標、以軍備為手段”，而非反其道而行。



謝明瑞，出生於高雄，中興大學農業經濟系博士、英國倫敦大學社會科學與社會政策博士，歷任空中大學台中、澎湖中心主任、哥斯達黎加大學交換客座教授、淡江大學金融研究所副教授。現任職中國國民黨智庫財經組資深顧問。



謝明瑞說，政府在軍購案上表現出雙重標準，財政結構已經窘迫，軍費項目中有許多看不到的部分，還有與綠能、投資利益掛鉤的計劃，讓人難以掌握整體開支脈絡。他認為，若《財政收支劃分法》尚未釐清中央與地方財政分配問題，就貿然推動天價軍購，恐難讓人民產生信任感。



對於高達1.25兆的軍購特別預算，謝明瑞指出，台灣整體財務結構存在風險，股市表現亮眼掩蓋了其他產業疲軟的現實，而賴清德說台股持續創高，但傳統產業、內需與中小企業普遍停滯，經濟結構極度失衡，政府靠IT與AI產業撐場，但忽略實體經濟疲軟。



謝明瑞向中評社說，美國總統特朗普對台加徵關稅，其實正利用AI與晶片產業進行貿易調整，促使產業外移，若台灣繼續在軍費上過度擴張，勢必增加債務負擔，軍購與安全固然必要，但防務支出不能無上限、無問責，政府應公開財務來源、執行機制與審計標準，避免“國防”成為政治口號或外交交易的籌碼。