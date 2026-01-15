台積電再蓋五座廠換低關稅？台官員：沒聽說

台“經濟部次長”何晉滄。（中評社 資料照） 中評社台北1月15日電／美國《紐約時報》日前報導台積電將在美國再增設5廠，以換取美國對台對等關稅降到15%。台“經濟部次長”何晉滄15日受訪表示，台積電的全球佈局是以“生產成本控制”與“技術領先”為核心考量，目前並無額外擴大投資的正式計劃。



台“經濟部”強調，已做好沙盤推演，將全力確保台灣半導體產業的競爭優勢，並承諾最先進技術將優先在台量產。



何晉滄15日於主持業務會報前受訪澄清，台積電目前對於額外擴大投資並無相關市場訊息。台積電在進行任何投資佈局時，都會進行嚴密的成本控管與風險評估，且所有海外重大投資計劃均須依照政府機制進行相關審查。



針對社會擔心產業外移與人才流失，何晉滄強調，台積電的研發總部留在台灣，擁有超過一萬名的核心研發人力，這是台灣半導體產業最強大的競爭來源。政府目前的策略是，將最領先的製程技術與生產量能必定先在台灣達成量產，隨後才有機會向海外擴散；其次為人才培育，透過“國家”半導體學院，每年持續培訓高階技術人才，確保人才庫足以支撐“國內外”佈局。



在台美經貿談判方面，何晉滄表示，政府團隊正努力爭取將232關稅稅率降至15%且不疊加，並針對半導體產品爭取最優惠稅率。雖然美方對高階晶片如輝達（NVIDIA）H200、AMD等設下銷售條件或課稅，但因目前AI需求極其暢旺、產能利用率高，單一市場的變動對台積電整體產能調配影響有限。



