蔣萬安親題春聯“今馬熊讚”　21日開放領取

台北市長蔣萬安15日公布市府馬年春聯“今馬熊讚”，21日開放領取。（蔣萬安臉書） 中評社台北1月15日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安15日公布市府馬年春聯“今馬熊讚”，21日開放領取。他說，此次春聯由他手寫，祝福市民每個當下都是非常讚的時光，馬上幸福、馬上順利、馬上平安。



蔣萬安15日在臉書發文表示，今年馬年的春聯，台北市政府找來吉祥物“熊讚”，取閩南語諧音結合為“今馬熊讚”，再由他親筆書寫印製，祝福市民新的一年每個當下都美好。



蔣萬安說，“今馬熊讚”春聯從21日起發放，民眾只要在上班時間到市府大樓1樓北區市民服務組、12區公所或各里辦公處都能領取，但數量有限，發完為止。



此外，蔣萬安指出，去年市府推出的“著色斗方”受到大家喜愛，今年同樣設計出馬年限定斗方，21日起在上班時間到市府1樓的熊讚商店打卡即可領取，歡迎大小朋友一起一筆一畫完成新年祝福。



蔣萬安今天上午出席丙午迎新春聯揮毫大會前被媒體堵訪表示，“今馬熊讚”的意思就是希望每個當下都是非常讚的時光，祝福所有市民都可以馬上幸福、馬上順利、馬上平安。



媒體追問，是否會留一份給輝達執行長黃仁勳。蔣萬安說，若有機會當然很希望送給黃仁勳。