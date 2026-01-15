丁仁方析陳亭妃戰台南　考驗賴清德智慧

崑山科大通識中心講座教授丁仁方。（中評社 資料照） 中評社台北1月15日電／民進黨2026台南市長初選由“立委”陳亭妃擊敗賴清德子弟兵“立委”林俊憲。崑山科大通識中心講座教授丁仁方15日認為，陳亭妃與賴清德不合傳聞未見轉圜，初選期間又與民進黨地方4名“立委”與20多名市議員決裂，未來黨內整合難度大。台南政局走向將考驗賴的智慧，至少基本底線不會讓給國民黨。



根據《中時新聞網》報導，丁仁方表示，林俊憲日前自稱民調黃金交叉，最終在3分民調中，林俊憲僅在山水民調小幅勝出，在黨部內參民調不僅未勝，還落後最多，是落敗關鍵。



丁仁方認為，陳亭妃已脫離“正國會”派系，在台南主要靠基層服務受到肯定博得聲望，但在政壇上有人和問題。林俊憲起步較慢，雖靠大量看板與政壇好友加持造勢，仍差臨門一腳，未來能否全力挺妃還有難度。



丁仁方觀察，台南市4個“立委”與20多名市議員在初選期間都與陳亭妃站在對立面，形同公開決裂，若林出線，整合難度較小，如今陳亭妃出線，盡管林陣營會表面支持，實際整合難度比林俊憲出線挑戰大。



丁仁方說，在地方與中央的關係上，賴與陳素來不和，以賴清德個性來說，有一定程度的堅持，未來11個月的藍綠市長之爭，儘管陳的贏面較大，賴仍需輔選陳，後續值得觀察。



丁仁方認為，台南市未來政局不僅考驗賴的智慧，也考驗陳的智慧，賴雖與陳不合，基本底線不會將台南市讓給國民黨執政，避免本命區淪陷，畢竟2028年的大選還要靠陳輔選。