黃國昌將提軍購版本　民進黨轟勿製造混亂

民進黨發言人韓瑩。（中評社 資料照） 中評社台北1月15日電／台灣民眾黨主席黃國昌赴美返台後表示，新台幣1.25兆元“國防”特別預算僅約3000億元為對美軍購，並表示將自提版本。對此，民進黨發言人韓瑩今天表示，相關說法與事實不符，已遭軍方及美國在台協會（AIT）澄清，呼籲黃國昌停止混淆視聽。她也說，“國會”本就可以審查，無須另提版本製造程序混亂，且至今未提出任何修正項目，實質拖延建軍備戰過程。



韓瑩指出，軍方已清楚說明，8年期1.25兆元“國防”特別預算，執行期自2026至2033年，其中約3000多億元為台灣產製，其餘為對外採購。此外，AIT也早已出面澄清，重申支持政府版本，黃國昌說法立刻破功。



韓瑩強調，“行政院”送請“立法院”審議的“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”草案，屬法律案而非預算案，“國會”本就有完整機制可就草案內容進行審查、修正與把關，無須另提版本製造程序混亂。黃國昌至今未提出任何具體修正或補強項目，卻宣稱反對院版，實質只會拖延建軍備戰進程。



韓瑩表示，特別預算的具體內容，在付委審查後，“國防部”就會依法向“國會”說明，如今正是藍白持續杯葛審查，卻反過來指控黑箱，邏輯自相矛盾。呼籲黃國昌應坦率支持“行政院”版，儘速讓“國防”特別條例及總預算付委審查，才是真正為國家未來著想。