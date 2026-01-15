李淳：中美難再匯流　世界是平的一去不復返

“中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員”李淳。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月16日電（記者 莊亦軒）特朗普的“國家安全戰略”發布不到一個月，位於西半球的委內瑞拉、格陵蘭相繼成為特朗普21世紀“門羅主義”的目標。中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員李淳15日出席論壇表示，如何達到“讓美國再度偉大（MAGA）”，特朗普團隊中也有派系辯論較勁，經過一年的磨合，目前方向逐漸清晰，各界最關心的美中戰略競爭，已成為MAGA各派系共識，毫無懸念的是特朗普2.0剩餘任期乃至美國可預期未來的核心主軸。



“國策研究院”15日在張榮發基金會舉行“特朗普執政周年與2026國際政經局勢展望座談會”。



李淳表示，各界最關心的美中戰略競爭，已成為MAGA各派系共識，毫無懸念的是特朗普2．0剩餘任期乃至美國可預期未來的核心主軸。2025年美國“國安戰略報告”再度清楚表示，美中經濟科技競爭已經是國安問題，而美國的目標是“贏得經濟勝利、嚇阻軍事衝突”。



李淳指出，關於經濟勝利的路徑可歸納出三個層次：1，戰略科技加速脫鉤並築起“大院高牆”（例如：台、日、韓、歐）、2．關鍵資源（如：稀土、能源）爭取時間降低依賴。3，其他部分暫時一如往常。中國的回應則是戰略科技加速自主，並伺機挖開牆角、關鍵資源增加全球對其依賴，一如往常的部分則加速打開美國以外的市場。



李淳分析，目前中美雙方都處在競爭白熱化的初始階段，美國也已放棄用規則改變中國的期待，過程中雙方持續出現“施壓、看反應、退讓、再施壓”韻律，大概也將會是2026年的基本態勢。不過供應鏈一旦搬遷、科技一旦脫鉤自主，分岔的道路就會定型，在可預見的未來，美中很難再匯流，世界是平的將一去不復返。



李淳點出，第二個 MAGA派系共識，就是確保美國的經濟安全，手段包含貿易平衡、關鍵物資的取得、再工業化、振興軍工產業與確保能源主導性。由此觀察，美國將持續會以關稅調整貿易失衡，會以棍子與蘿蔔吸引台灣及全球工業投資，會深化傳統與軍民二用科技發展，會繼續改變世界能源供給網絡結構。