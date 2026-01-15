國民黨協調澎湖縣長選舉　拼月底完成提名

國民黨副祕書長李哲華。(中評社 資料照) 中評社台北1月15日電／中國國民黨中央黨部15日下午協調澎湖縣長參選提名，邀請議長陳毓仁、前澎湖縣黨部主委鄭清發和縣府參議洪棟霖協調，會後決議由內參民調較接近的陳毓仁與洪棟霖各自就其參選計劃思考，一月底前會進行第三次協調，提名最適當人選。



現任民進黨澎湖縣長陳光復拼連任，國民黨還待整合，協調出一個人參選。



《中時新聞網》報導，國民黨副祕書長李哲華表示，本次協調邀請3名有意願參選人就內參民調做討論，此次內參民調沒有提醒民調時間點，結果是相對客觀的，3人對於民調結果都表示能夠接受，會後達成共識讓最有勝選機會的陳毓仁與洪棟霖再回去思考，一月底前再協調一次，決定提名人選。



對於是否還會再做民調？李哲華表示，這次的民調應該已經相對客觀，一月底前再做一次，主客觀環境不會有太大變化，因此就是依據這份民調做討論，陳、洪兩人民調相當接近，因此希望他們兩人就各自未來的參選計劃做思考，下一次討論針對這部分做深入了解，挑出最具勝選能力的候選人。



至於民調差距，李哲華表示不對外公開，至於與現任民進黨澎湖縣長陳光復的差距，李哲華透露，目前處於微幅落後的狀態，不過這狀態很正常，因為國民黨還沒整合出一個人選，所以投票意向表態不高，或是有分散的現象，相信國民黨整合成一個人選後，支持者會慢慢歸隊，配合參選人的政見，盤勢就會有很大變化。