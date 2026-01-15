綠駁軍購說法　黃國昌：遮掩謊言非常可恥

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月15日電／訪美歸來的台灣民眾黨主席黃國昌14日表示，“行政院”版1.25兆“國防”特別條例中，有相當高的比例與對美軍事採購無關。“行政院長”卓榮泰今天下令軍方對“外界及特定人士”不符合事實發言進行澄清。對此，黃國昌強調，自己昨稱“相當比例不適用於對美軍事採購，哪一句話有說錯？”且“國防部”今天不是都承認了嗎？



黃國昌提及，昨天他有表達接下來還要進入行政與立法程序，且對於什麼時候出爐跟內容“都不知道”，因為沒有人是神仙，無法在沒有資訊的情況下就直接預測，“行政院”不要為了遮掩謊言被戳破，就自己紮稻草人出來打，這樣的作為非常可恥。



卓榮泰今天在“行政院會”中，要求軍方對“外界以及特定人士”以故意或不符合事實的發言引起討論，必須要即時澄清、清楚說明，才不會讓這類言論阻礙“國家安全”，造成親痛仇快的不良後果。



由於昨網路上出現黃國昌稱“只有3500億元與對美軍購有關”等錯假訊息，因此卓榮泰此話被解讀是暗批黃國昌的發言不符合事實。



黃國昌15日下午於“立院”受訪時表示，麻煩卓榮泰回去聽清楚昨天民眾黨記者會內容，“我說相當比例不適用於對美軍事採購，哪一句話有說錯？“‘國防部’今天不是都承認了嗎？”



黃國昌指出，目前為止台灣人民所知道的是美國國務院去年公告，內容為對美直接採購金額約3000億元，“請問這句話哪裡說錯？”



黃國昌也反問，“國防部”為何在19日突然要到“立院”“外交國防委員會”進行秘密會議報告？誰下指令？如果按照綠委陳培瑜所稱“之前都講很清楚”，那“國防部”為何有必要到“立院”報告？“什麼時候決定的？誰下的指令？卓榮泰出來說清楚講明白”。