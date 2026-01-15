解析美印太佈局　胡振東：軍事優勢威懾台海

前美國國防部官員胡振東。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月16日電（記者 莊亦軒）前美國國防部官員胡振東15日出席“國策研究院”座談會，分析美國最新國安戰略表示，美國已將亞洲、印太地區放在第二優先，在西太平洋多處也維持軍事存在，分散式據點使美軍實際上離台灣並不遙遠，與部分媒體或外界想像的情況有相當落差。



胡振東也分析美國最新國安戰略及美軍在印太地區的軍事佈局，指出美國必須取得成功，以實力求和平的立場進行威懾。



“國策研究院”15日在張榮發基金會舉行“特朗普執政周年與2026國際政經局勢展望座談會”。



胡振東，前美國國防部官員、退役美國空軍中校。



胡振東表示，特朗普將西半球列為首要目標，亞洲是特朗普的第二順位。印太地區是未來重要的經濟和地緣政治戰場之一。新的“國家安全”戰略特別提到，維持軍事優勢（military overmatch）是遏制台灣衝突的首要任務。特朗普總統的目標是繼續以“以實力求和平”的立場進行威懾。



胡振東指出，很多人可能不知道美國在阿拉斯加和美國本土部署的部隊，這些部隊致力於維護太平洋地區的安全。在阿拉斯加，美國擁有強大的第五代空軍力量，距離太平洋戰區僅數小時航程。



胡振東說，為了支持海軍行動，美國在華盛頓州的海軍基地擁有大量潛水艇和一個航空母艦打擊群；在聖地牙哥，則有三個航空母艦打擊群。美國西部許多空軍聯隊也有支援太平洋地區的任務。



胡振東分析，美國在其他一些鮮為人知的地區也擁有軍事存在，例如：新加坡（美國在那裡設有海軍艦艇修理廠和空軍基地）、塞班島、天寧島、帛琉（Palau）、中途島、威克島和澳洲。所以，美軍距離台灣並不像大多數人想像的那麼遠。

