中評關注：陳亭妃台南綠初選勝　賴有危機感

陳亭妃在黨內台南市長初選勝出。（取自陳亭妃臉書） 中評社台北1月16日電（記者 黃筱筠）民進黨台南市長初選，由退出“正國會”的綠委陳亭妃，以些微差距勝過賴清德子弟兵林俊憲。對照高雄市長初選由賴系人馬賴瑞隆險勝英系力挺的邱議瑩，有些令人意外，但也這代表陳亭妃與林俊憲地方實力相差太大。此外，在嘉義縣初選，英系的蔡易餘大勝賴系的黃榮利。顯示，賴系在傾注大量資源之下，3個初選縣市只保住1席，這代表黨內非賴派系實力不差，未來對賴會造成極大威脅，2028很可能出現英系挑戰賴清德的戲碼。



陳亭妃之前民調領先林俊憲二位數，但這次三家初選民調結果，陳亭妃對比國民黨“立委”謝龍介60.8%比13.8%；林俊憲對比謝龍介則為58.1%比21.6%。陳衹有領先2.69個百分點，也可說是險勝。從台南市長黃偉哲、台南市議會議長邱莉莉、黨籍“立委”、議員等幾乎全部出動力挺林俊憲，最後林仍輸掉初選，賴清德在台南“本命區”的政治能量，充滿危機感。



陳亭妃在被“正國會”除名之後，偏向英系。英系中常委、綠委王世堅更在初選前夕，數度到台南幫陳車隊掃街力挺，還喊話“我信賴，但不信邪”，隔空向賴清德喊話意味濃厚，希望黨中央能公正、公平進行民調。



而初選民調也觀察到有趣的變化，這次民進黨委託黨中央、山水、精湛、典通、大地等進行初選民調。賴瑞隆與邱議瑩之間的初選3份民調中，黨中央民調賴贏邱最多，被外界臆測黨中央民調偏向賴。而陳亭妃與林俊憲的3份初選民調，則是黨中央民調陳贏林最多，是否刻意要撇清高雄初選黨中央民調樣本遭質疑？



民進黨目前已經針對台中市、新北市、嘉義市、台東縣、宜蘭縣、苗栗縣、基隆市、彰化縣、雲林縣、南投縣進行提名，已初選縣市高雄市、台南市以及嘉義縣，也將在下週中執會通過提名。目前民進黨在地方執政僅有台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣以及澎湖縣，若2026縣市長選舉民進黨席次再減少任何一席，黨主席一定要負起責任，而高雄市與台南市更是兩大指標。

