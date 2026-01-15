中評關注：綠穩後院轉守為攻　藍白要擔心了

民進黨台南市長初選15日揭曉結果由綠委陳亭妃（中）出線，信心喊話年底台南要大贏。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南1月16日電（記者 蔣繼平）民進黨台南市長初選15日揭曉結果由綠委陳亭妃出線，沒發生外界貫徹賴意志陰謀論情況，陳亭妃也立刻喊出台南要大勝，奠定賴清德連任基礎。這也透露，民進黨在本命區台南、高雄擺出最強戰將，不給任何內部分裂機會，更有轉守為攻企圖，那藍、白要開始擔心了，選戰節奏會很快，沒有拖延樂觀的本錢。



“南二都”台南、高雄是民進黨2026提名最受矚目的地方，高雄初選提名最後由新潮流菊系的綠委賴瑞隆勝出後，外界關注台南是否也會被新潮流拿下，甚至傳出不少陰謀論，不過最後15日台南初選由綠委陳亭妃勝出，贏過賴系子弟兵綠委林俊憲，反讓外界驚訝。



民調前在各種“貫徹賴意志”的傳言不斷，陳亭妃還是挺住派系大軍壓境的壓力，順利突圍，將代表民進黨參選年底台南市長。陳亭妃在記者會上也直接表達“尊賴”的態度，宣示民進黨2026在台南要大勝，並奠定賴清德2028爭取連任的基礎。



陳亭妃雖然是在民進黨扮演唱反調的主要勢力之一，但能長期在政壇上存活，一定有其生存之道，陳亭妃能夠在初選勝出，可是在極度對立氛圍、黨內攻訐黑函不斷、賴清德沒給好臉色下等種種高難度環境下，存活下來，一定很會看上面臉色。



先問為何台南無法由新系強勢拿下？第一，陳亭妃8年前就已開始布局參選過，基層實力強。第二，陳亭妃的票會移動，不如新潮流的票那麼鐵，若選後分裂恐怕對綠選情不利。第三，台南是綠的本命區，有丟不得的壓力，也會影響賴清德2028大選。



由於民進黨台南初選民調趨勢上，陳亭妃一直都領先林俊憲，也有一段差距，若在最後初選民調才翻盤，恐怕難以服眾。反而民進黨高雄初選民調有四人纏鬥、選情有如麻花捲，差距非常小，可能才有操作空間。要拿高雄新系出線類推台南，有困難。

