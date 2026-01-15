林碩彥：台積電資安事件警訊　赴美得更小心

曾在竹科擔任工程師長達15年的台灣民眾黨新竹縣議員林碩彥。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月16日電（記者 盧誠輝）台積電15日舉辦法說會並公布最新財報，2025年全年獲利逾新台幣1.7兆元，第四季毛利率62.3%，都創下新高。曾在新竹科學園區擔任工程師長達15年的台灣民眾黨新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問表示，台積電去年表現雖然亮眼，但卻接連發生嚴重資安事件，這對台積電是種警訊，未來赴美設廠得更小心。



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，現為民眾黨在新竹縣唯一的一席議員。



林碩彥強調，台積電2025財報雖然表現亮眼，但2025年也接連發生包括東京威力科創2奈密洩密案、前資深副總羅唯仁跳槽到英特爾等嚴重資安事件，確實是近幾年比較少發生的狀況，這對台積電來說是一種警訊，未來赴美設廠應更謹慎防範，若類似資安事件不斷發生，對台積電將造成巨大的風險與危機。



他提到，台積電對資安和智慧財產權的保護已經算是做得很好了，法律團隊也很強，但卻還是防不勝防，這從去年接連發生的2起重大資安事件就可看出，台積電未來對資安與智慧財產權的把關應更加用心，尤其是像羅唯仁的例子，台積電只能透過事後法律訴訟的方式來進行亡羊補牢。



林碩彥指出，台積電申請智慧財產權專利多年來在全球都名列前茅，但台積電目前也面臨兩難的窘境，有些最先進技術其實還沒有去申請專利，因為一旦去申請專利，大家就會知道台積電又有什麼領先技術，所以只能透過將組織與技術分工得再細一點的方式，讓未來即便再有類似的資安事件發生，也能把傷害降到最小。



林碩彥分析，半導體產業最核心的機密包括Parameters（機台參數）、Process Flow（系統流程）與R&D（設計研發）。以羅唯仁的例子來看，照理說職位越高階能獲取的技術細節資訊就越少，但因位階高人脈廣且盤根錯節，對台積電還是有一定的潛在風險存在。

