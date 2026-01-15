雷倩：美霸權改寫地緣政治　國際秩序調整期

婦聯會主委雷倩接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月16日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普在2026年一開始就大展拳腳，逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，到干預伊朗政權，以及揚言收納格陵蘭島等。中華婦女聯合會主任委員雷倩向中評社表示，特朗普第二任期的作為，並非臨時起意，而是延續其早在當選前即完成的整體布局，美國正以霸權方式，直接改寫地緣政治、經濟與金融體系的運作規則。



雷倩說，在此情況下，中國或者是中俄都不可能沒有反應，但不至於用正面衝撞方式來回應，而會是透過提高美國執行單邊霸權的成本，譬如在金融、安全與多邊機制中逐步形成反制布局，接下來的國際秩序會進入一個新的調整期。



雷倩為美國賓夕法尼亞大學安娜伯格學院傳播學博士，歷任“立委”、海南大學“一帶一路”研究院高級研究員、美國廣播公司副總裁、信心希望聯盟主席，長期觀察國際政治與經貿議題。



雷倩接受中評社訪問，分析特朗普這一系列動作釋出的訊號，她指出，理解特朗普，不能只看當下發生的事件，而必須回到他第二次當選前這四年的整體布局。



雷倩表示，特朗普第二任期的藍圖，必須放在“Project 2025”的架構下理解。該計劃有三個核心方向，第一，明確將中國視為主要競爭對手；第二，不信任既有官僚體系，主張對“深層政府”進行節制；第三，對現行國際制度與體制缺乏尊重，認為若制度無法達成目標，就可以全部推翻、重來。



她指出，這樣的思維已清楚反映在特朗普的實際作為上。無論是對關稅制度的處理，或是當前對地緣政治規則的重塑，特朗普都是直接將原有規則“一腳踢開”，不再維持過往名義上的正當性包裝。



雷倩分析，特朗普第二任期在地緣政治上的重心，已與過往美國模式明顯不同。過去美國依靠約750個海外基地與各類軍事同盟維持全球霸權，但此一結構成本過高，特朗普如今選擇收縮全面鋪墊，改以掌控“關鍵節點”的方式，維持美國的主導地位。

