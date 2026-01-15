美入伊朗？李登科析兩因素、特朗普只是放話

政治大學外交系兼任教授李登科。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月16日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普有可能軍事介入伊朗？政治大學外交系兼任教授李登科接受中評社訪問表示，特朗普只是在放話，一來針對委內瑞拉那套斬首戰術，在伊朗沒把握能完整實施，原因是伊朗去年已從以色列學到慘痛教訓，大肆搜捕間諜，美、以情報網已不像過去靈通，二來伊朗數十年來都是仇美國家，若美軍事介入，反而會激起民族主義，對美國沒好處。



李登科說，伊朗政府已經講白了，一但發現美國或以色列對伊朗攻擊，就會馬上全面性報復，中東國家都知道伊朗政權已被動亂逼到牆角，這次是玩真的。外傳沙特阿拉伯已向伊朗表達拒絕開放領空供美軍使用，這也會增加美國軍事行動的困難度。



伊朗國內動亂從2025年12月底開始已連續數周，示威活動不斷擴大，成為伊朗40多年來最嚴重的政治危機。美國總統特朗普則數度表達，“援助正在路上”、“未排除軍事行動”。



李登科，美國加州州立大學外交學系碩士、南加州大學國際關係學院博士；專長國際安全、國際關係、中東國際關係。政治大學於2001年成立國際事務學院時，李登科為首任及第二任院長。



李登科接受中評社訪問表示，伊朗政府已經講白了，現在的飛彈庫存比去年6月與以色列衝突時還要多很多，一但發現美國或以色列對伊朗攻擊，就會馬上全面性報復，鎖定附近國家的美國基地、以色列，及協助美國的阿拉伯國家，所以這幾天可以看到英國《路透社》等多家媒體報導，美國、英國開始將部分軍事人員撤離位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）及其他中東基地。況且，過去是伊朗死敵的以色列為何異常低調？因為以色列知道伊朗這次的警告是玩真的。



李登科說，沙特阿拉伯、卡達、阿曼等波斯灣阿拉伯國家近期都在遊說美國別對伊朗動武，原因就是稍有不甚，伊朗報復，這幾個有美軍基地的國家怎麼辦？甚至也外傳沙特阿拉伯向伊朗表達，明確拒絕開放領空供美軍使用，美國一但基地、空域不能使用，就會增加美軍事行動的困難度。

