特朗普任內目標：台半導體產能40%移美

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北1月16日電／美國今天宣布將台灣關稅降至15%，台灣晶片企業對美投資至少2500億美元，以擴大美半導體生產。商務部長盧特尼克進一步指出，在特朗普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。



美國商務部今天下午宣布，台灣對等關稅調降為15%，台灣的半導體與科技企業將進行至少2500億美元（約新台幣7.9兆元）的新增直接投資，在美國興建並擴充先進半導體、能源及人工智慧的生產與創新能力。



額外投資方面，商務部指出，台灣政府將提供至少2500億美元的信用保證，以促進台灣企業的進一步投資，支持在美國建立並擴大完整的半導體供應鏈與產業生態系。



換句話說，台灣企業投資2500億美元，台灣政府提供2500億美元的信用保證。盧特尼克（Howard Lutnick）與台灣團隊結束談判後，接受美國財經媒體CNBC訪問時說，“這就是5000億美元的頭期款，用來把半導體帶回美國”。



他表示，只要台灣半導體廠承諾在美國設廠，在建廠期間，就可以免關稅進口半導體，“這是專門為他們（台灣）量身設計的”。在商務部核准下，就可以進口相當於建廠產能2.5倍的半導體。



舉例來說，盧特尼克表示，如果台灣半導體建設100萬片晶圓的產能，在施工期間就可以免關稅進口250萬片晶圓。

