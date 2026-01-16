台美關稅15%不疊加　台投資5000億美元

台美雙方簽署MOU後合影，左起、AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君、楊珍妮、俞大㵢。（照片：“行政院”提供） 中評社台北1月16日電／美國商務部宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行至少2500億美元的新增直接投資，台灣將提供至少2500億美元的信用保證。



“行政院”也在今晨發布新聞稿表示，台美關稅談判總結，確認“對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇”等多項共識。



“行政院”表示，由“行政院副院長”鄭麗君、“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的“我方”談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括“台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係”等多項談判預定目標，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資MOU（合作備忘錄）。



美國商務部發布聲明指出，台灣的半導體與科技企業將進行至少2500億美元的新增直接投資，在美國興建並擴充先進半導體、能源及人工智慧（AI）的生產與創新能力。



額外投資方面，美國商務部指出，台灣將提供至少2500億美元的信用保證，以促進台灣企業的進一步投資，支持在美國建立並擴大完整的半導體供應鏈與產業生態系。



台美經貿工作小組表示，由於台灣是美國第6大貿易逆差國，逆差中有高達9成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等，涉及美方232條款調查，因此“我方”在談判中聚焦對等關稅併同232關稅與美國貿易代表署及商務部進行多輪磋商，並在這次順利達成談判預定的四項目標，包括：



第一，對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中“最優惠盟國待遇”，與日、韓、歐盟齊平。



工作小組表示，“我國”所取得的15%且不疊加稅率，是美國主要逆差國中的最優惠待遇，與日、韓、歐盟等美國盟友相同，將彼此競爭立足點拉齊。其中15%且不疊加計算方式，也與日、韓、歐盟相同。稅率調降後，“我國”工具機、手工具等傳統產業競爭力都將大幅提升。



第二，成為全球第一個為對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的“國家”，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。

