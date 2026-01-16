關稅談判結果重挫台積電？連賢明：見仁見智

中華經濟研究院院長連賢明。（中評社 資料照） 中評社台北1月16日電／台美關稅談判結果出爐，台灣適用對等關稅下調至15%且不疊加，但先進製程總投資金額拉高至2500億美元，這比先前台積電承諾的1650億美元，還多出850億美元，如果全由台積電承擔，對台積電是好是壞？中華經濟研究院院長連賢明認為“見仁見智”，但假設是台積電的話，新承諾投資不太可能在美國總統特朗普任內完成。此外，他認為這次的投資協議內容，政府部分談的比日本韓國歐洲都來得優。



連賢明16日在臉書發文指出，美國商務部長Howard Lutnick出來講台灣貿易協議，這應該是目前美國政府最清楚說明台灣貿易協議內容的一次。各國的貿易協議都包含三個部分：大開放，大採購，大投資。這部分應該是台灣貿易協議中承諾的投資部分。



連賢明提出四個重點：

一、台積電等：先進製程總投資金額為2500億美元，這比原先台積電承諾的1650億，還增加850億美元，這可以是台積電或其他廠商，但沒有清楚說明新增投資的時程。

二、台灣政府：政府承諾協助科技公司，特別是中小科技業，提供最高達2500億美元的信用保證。

三、台灣政府：承諾運用台灣在科學園區建設與管理上的經驗，加速台灣半導體供應鏈在美投資。

四、對等關稅：關稅水準為15%，其中已包含最惠國待遇（MFN）關稅（就是俗稱不疊加）。

