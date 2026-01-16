陳亭妃促別在派系作文章　會向賴清德請益

綠委陳亭妃接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月16日電（記者 張穎齊）民進黨台南市長初選結果15日出爐，原“正國會”“立委”陳亭妃以2.6%差距擊敗新潮流賴系“立委”林俊憲，成功代表民進黨角逐2026台南市長。陳亭妃表示會再拜訪林俊憲，也盼黨中央安排她向賴清德會面請益，林俊憲則說“我沒收到她要拜會的消息”。媒體再問陳亭妃此事，她笑著說，大家不要再做這個話題，強調不要再討論派系問題，現在衹有團結。



陳亭妃16日早上在“立法院”受訪表示，選後首要任務是“團結民進黨、團結台南”。她說，昨日下午已主動致電林俊憲與台南市多位議員，表達感謝並拜託大家一起並肩作戰，強調民進黨要在台南全壘打，讓台南大贏，才能成為2028年賴清德連任的最大底氣。



對於外界關心是否將與林俊憲私下會面？陳亭妃笑著說，大家不要再做這個話題，沒問題，她與林俊憲今天都會在“立法院”開會，自然會碰到、會互動，剛剛裡面有握手、有加油，大家團結一致，在台南這不是問題，強調不要再討論派系，現在衹有團結。



被問及是否會拜會黨主席賴清德與台南市長黃偉哲請益？陳亭妃表示，有請黨中央安排，黃偉哲也有聯絡，等安排時間，賴主席一定會支持她。



陳亭妃指出，民進黨尚未正式公布提名，但她對黨中央充滿信心，將持續展現誠意與包容，她會向賴主席請益，也會把林俊憲的政見納入政策規劃中。

