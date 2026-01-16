加溫彈劾案　藍白委齊轟賴清德　

藍委張智倫。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月16日電（記者 黃偕華）“立法院”上午舉行“國是論壇”，藍白“立委”砲口對準賴清德。中國國民黨籍“立委”張智倫提醒賴清德，錯誤的政策比貪污更可怕，而摧毀“憲政”體制影響比貪污更深遠。民眾黨籍“立委”麥玉珍則是痛批，2026年度總預算中沒有編列新住民發展署的預算，她向賴清德喊話，人民是家人不是敵人；新住民是台灣人不是外人。



“立法院”14日針對“對“總統”提出彈劾案”召開公聽會。賴清德先前回應“不貪不取為何要彈劾我？”。張智倫表示，賴對彈劾的意涵還僅僅限於貪瀆的層次。他對賴提出呼籲“錯誤的政策比貪污更可怕，而摧毀“憲政”體制影響比貪污更深遠”。



張智倫說，“賴政府”將副署權轉變成一票否決權，完全曲解了“憲法”意旨。只要是不合黨意，就技術性不執行“立法院”三讀通過的法律，這不只是閹割立法權，更是將行政權凌駕於法律之上，讓台灣一步步走向行政獨裁的險境。他也提到執政黨頻繁用“釋憲”解決問題，使其成為常態的政治攻防工具，恐有司法政治化的疑慮。



“立法院”去年三讀通過《“內政部”新住民發展署組織法》修正草案。麥玉珍指出，台灣正面臨嚴重的少子化問題，而新住民與新二代是其中重要的一環，依法新住民發展署應該要在今年三月上路，但“內政部”在2026年度總預算中，完全沒有編列相關預算，“行政院”還指控是“立法院”沒有審查總預算，所以無法成立新住民發展署。



麥玉珍強調，新住民不是政治籌碼，更不是可以犧牲的族群，新住民和所有的台灣人一樣承擔家庭經濟，面對少子化的壓力與恐懼，讓新住民有個可以求救的窗口“有那麼困難嗎？”她最後向賴清德喊話，人民是家人不是敵人；新住民是台灣人不是外人。