綠委：台美關稅談判是雙贏、漂亮的一仗

綠委吳思瑤。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月16日電（記者 張穎齊）台美關稅談判結果出爐，美國商務部長盧特尼克 （Howard Lutnick）表示，若台灣的晶片業者未在美國設廠，未來恐將面臨高達100%的關稅，台積電恐淪美積電？民進黨“立法院”黨團16日駁斥表示，這是不理解台積電全球佈局的說法，是荒謬可笑，台美是互助、互相成就、雙贏。



民進黨政策會執行長吳思瑤表示，台美關稅談判是重大成功，“是雙贏、漂亮的一仗。”她指出，台股今日開盤表現亮眼，台積電股價飆升，反映市場信心。這是對談判成果最直接的肯定，卻被中國國民黨、台灣民眾黨在野黨曲解為賣台，實在可惜。



針對美方要求將台積電產能40%轉移美國，吳思瑤澄清，這不是外移，而是全球佈局。台灣企業到美國設廠，就像去留學、去打世界盃，目標是讓台灣技術與品牌走向世界。



民進黨“立院”黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲16日於黨團舉行回應輿情記者會，民進黨政策會執行長吳思瑤也受訪。



她強調，台積電不會變“美積電”，而是“世界的台積電”。客戶在哪裡，就去哪裡服務。這叫全球供應鏈，台灣企業自主、美國需要台灣，全世界需要台灣，台美是互相成就的關係。

