台美關稅談判底定　卓榮泰：擊出漂亮全壘打

卓榮泰發表談話。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月16日電（記者 鄭羿菲）台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，達成關稅降至15%且不疊加、投資與信保各2500億美元等成果。“行政院長”卓榮泰16日上午10點發表談話表示，美國對台對等關稅從一開始的32%，去年7月降到20%，現在近一步獲得對美貿易順差國中最優惠的關稅待遇，凸顯美方將台灣視為重要的戰略夥伴。



卓榮泰也說，談判團隊經過多次努力與多次協商，完成這項工作，等於是擊出了一支漂亮的全壘打，未來我們還要進一步來達成台美的貿易協議。



卓榮泰並指出，台灣有“護國神山”，我們常說只要主峰留在台灣，山在台灣，台灣就是山，我們就可以立足台灣，布局全球，行銷全世界。



台美關稅談判最後取得總結成果，包括：一、對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率，與日、韓、歐盟齊平。二、台灣成為全球第一個對美投資業者爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。三、以“台灣模式”與美國進行供應鏈合作，台灣企業自主投資2500億美元，台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。四、深化台美AI戰略夥伴關係，台美雙方承諾建立“雙向投資機制”。



美國商務部長盧特尼克進一步指出，在美國總統特朗普任內，目標是將台灣半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。



卓榮泰上午10點於“行政院”發表約7分鐘的談話，他表示，今天我們很嚴肅、很慎重，但也充滿期待，向民眾報告，今天凌晨由鄭麗君、楊珍妮所率領台灣談判團隊，已與盧特尼克與談判代表葛里爾率領的美方談判團隊，在美國華府進行總結會議，共同見證由台駐美代表處、美國在台協會與美國商務部共同簽署台美投資備忘錄MOU，敲定對等關稅與232關稅等投資內容。



卓榮泰說，這次談判代表所秉持的、所要追求的四項談判目標可以說全數達成。第一個目標是希望對等關稅能夠再調降，結果是台灣爭取到15%對等關稅且不疊加，這個數字是從去年4月的32%，到後來的20%，這次降到與日韓等國同等的15%。



卓榮泰指出，第二個目標，台灣廠商赴美投資半導體，及半導體其他衍生產品，與其他項目的關稅都享有232條款的最優惠待遇。同時，我們也爭取到汽車零組件、木材家具15%的不疊加，及航空零組件，其中鋼、鋁、銅衍生的產品也是232關稅的最優惠待遇。

