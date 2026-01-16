美要台四成半導體供應鏈　藍轟“德公移山”

國民黨團書記長羅智強接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月16日電（記者 俞敦平）針對美國確立對台徵收15%的對等關稅並要求半導體供應鏈40%產能移轉，中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強16日在“立法院”受訪時示警，民進黨政府守不住產業防線，讓台灣引以為傲的“護國神山”群”淪為供應鏈外移的“德公移山群”。他質疑此舉將導致核心技術流失並掏空防務安全，強烈要求賴清德針對台美經貿變局與1.25兆軍購預算，親赴“立法院”進行“國情報告”。



同黨籍“立委”謝龍介與陳玉珍也先後受訪痛批，政府對美談判過程不透明，恐讓傳統產業面臨滅頂之災，甚至使台灣失去矽盾的戰略保護傘。



美國商務部今日宣布台美對等關稅15%外，更傳出特朗普政府目標在任內將台灣半導體供應鏈的40%產能移往美國。與此同時，“行政院”編列高達1.25兆台幣的軍購特別預算，引發在野黨對於“一手付高額保護費、一手被掏空產業”的疑慮。



對此，羅智強指出，台灣的“護國神山”群”保障了台灣半世紀以來的繁榮與安全，但在民進黨執政下，這道防線顯然已經守不住，變成了供應鏈外移的“德公移山群”。他擔憂承諾的5000億美金投資換來的卻是核心關鍵技術與高科技產業的外流，這不僅是經濟衝擊，更是防務安全危機。羅智強強調，面對1.25兆的天價軍購案與經貿變局，解方就在賴清德身上，賴清德應信守競選承諾，親自到“立法院”針對重大國情向人民報告，不能一方面要求鉅額預算投資戰備，另一方面卻對產業空洞化迴避監督。

