藍：不要對美喪權辱國、對內隻手遮天

國民黨召開記者會，文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭（左）出席。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月16日電（記者 張嘉文）台美對等關稅確定為15%不疊加，但台對美投資加上政府信保，總金額會高達5千億美元。對此，中國國民黨今天上午召開記者會質疑，這結果可能產生三大問題，第一、之前“賴政府”強調半導體產能不會“五五開”的承諾跳票；第二、供應鏈整體外移，且信保壓榨中小企業；第三、MOU規避審查，也放掉對“我方”有利的談判條件。



美國政府15宣布和台灣達成貿易協議，將台灣進口商品的對等關稅稅率調降至15%。美國商務部長盧特尼克受訪表示，依照此協議，台灣總共將投資美國半導體產業高達5000億美元，目的是將4成在台灣生產的半導體產能帶到美國。



國民黨呼籲“賴政府”，不要放任技術外流美國，不要讓百業留在寒冬；不要對美喪權辱國，不要對內隻手遮天。



國民黨今日召開“黑箱作業換來產業掏空，好一個台灣模式？”記者會，包括文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭等人出席。



吳宗憲表示，雖然台美關稅談判結果已經公布細節，但資訊仍嚴重不足，國民黨多次援引《條約締結法》，希望政府公開談判內容，並到“國會”說明，但政府總是以技術性手段不公開資訊；當在野黨提出質疑時，政府則用自己的說法來掩飾。雖然今早政府突然公布相關細節，但目前所知的資訊仍嚴重不足。



牛煦庭則批評，這是黑箱作業換來產業掏空與五五開跳票的結果。他表示，民進黨政府屢次宣稱他們是談判高手，但公佈的結果真的對台灣有利嗎？過去大家只能從外媒報導摸索進度的黑箱，但已隱約感受到掏空台灣的壓力正在增加。



牛煦庭舉例說，去年10月特朗普提到希望台灣的晶片產能與美國國內達成“五五開”（各佔一半）的比例，此說法立即造成台灣內部的恐慌與震動。當初談判開始時，大家就擔心“護國神山”不在、產業鏈外移，台灣的“矽盾”將逐步溶解，當時談判代表鄭麗君曾承諾，台灣政府絕對不會答應“晶片產能五五開”的條件，會以產業與國家利益為優先。

