藍白聯手　羅智強：七百億民生預算逕付二讀

國民黨團書記長羅智強接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月16日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強16日受訪時宣布與台灣民眾黨“立法院”黨團達成共識，將從總預算案中抽出38項、總額約新台幣700多億元的新興資本計劃，直接逕付二讀。羅智強強調，這些項目涵蓋T－PASS、生育津貼等急迫民生需求，既然“行政院”怠惰不作為，在野黨便主動出擊，呼籲民進黨簽署“不復議同意書”，讓預算下周即可動支。



對於高達新台幣1.25兆的軍購特別預算，羅智強與同黨“立委”陳玉珍則批評，政府花天價買武器“眼睛都不眨”，卻吝於提升軍人待遇，並重申賴清德應赴“立院”報告，不該一方面卡住程序，一方面又甩鍋在野黨阻擋防務。



“立法院”近期因總預算案審查進度陷入朝野攻防，執政黨屢次指控在野黨阻擋台灣發展與民生經費，並以此作為政治攻防主軸。為化解僵局並回應社會需求，在野陣營採取“預算分離處理”策略，鎖定無爭議且具急迫性的民生項目優先通關，試圖在嚴審鉅額防務特別預算的同時，避免民生議題成為政治肉票，形成“民生優先、軍購嚴審”的戰術佈局。



羅智強表示，經過與民眾黨團及地方政府密切協調，決定不再等待“行政院”動作，主動將包含T－PASS通勤月票、生育津貼等38項新興資本計劃於今日院會中提出逕付二讀。他批評“行政院捨其道而不為”，明明可以主動提請動支卻選擇擺爛，目的是為了鋪墊造謠劇本，指控在野黨擋預算。羅智強向民進黨團喊話，既然行政部門怠惰，立法部門不應跟進，若執政黨願意簽署不復議同意書，相關預算最快下周就能開始審查與動用，全民都在看民進黨是否真心支持民生。

