吳宗憲：對美關稅交換台灣未來　別沾沾自喜

國民黨文傳會主委吳宗憲。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月16日電（記者 張嘉文）針對台美對等關稅確定為15%不疊加，但台對美投資與信保各2500億美元，中國國民黨文傳會主委、“立委”吳宗憲今天表示，這相當16兆新台幣，也是政府6年總預算的龐大金額，關稅數字調降當然是好事，但這是把台灣未來拿去交換的結果，接下來的影響非常大，不能沾沾自喜。



吳宗憲說，台灣不會立刻變窮，但這會是一個長期結構變化的結果，會讓台灣高附加價值的產業都移到美國去。美國商務部長說要恢復美國半導體製造領先地位，這意味著台灣將失去領先地位，“護國神山”恐將不保。



國民黨今日召開“黑箱作業換來產業掏空，好一個台灣模式？”記者會，包括文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭等人出席。



吳宗憲在會中提到台灣將投資美國5千億美金背後的結構性風險，他指出，5千億美金相當於16兆台幣，約是政府6年的總預算金額。雖然表面上換得15%關稅的美國讓利，但台灣是拿了什麼去換？美國可能早畫好了底線，台灣是否拿了比別國更多的產能、資本與供應鏈去換？就如同對美軍購，我們永遠買得比別人貴，還沾沾自喜。



吳宗憲強調，問題最主要核心在於美國是不是將半導體關稅的例外待遇寫進一個可計算的公式？台灣會不會變成此可計算公式中的一個小部分，就是被設計的對象？他認為，美方利用關稅的制度重新規劃半導體的生產力，其優惠不是給台灣，而是讓半導體產業來美國設廠。美方的優惠不能沾沾自喜，應該著重台灣拿了什麼去換這15%，會不會將台灣的未來，下一代的未來都換掉了？

