台美關稅談判底定　卓榮泰盼朝野支持成果

卓榮泰（右）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月16日電（記者 鄭羿菲）台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，達成關稅降至15%且不疊加、台灣企業赴美投資與政府信保各2500億美元等成果。“行政院長”卓榮泰16日上午以“擊出一支漂亮全壘打”形容，他也說，最終會依法送請“立法院”審議，誠懇希望朝野共同支持這得來不易的談判結果。



卓榮泰原並未安排接受媒體提問，當媒體喊話“還會有什麼政策協助產業？”、“怎麼看美國《彭博社》報導指出，台積電將主導這項總額達2500億美元的對美投資計劃？”卓榮泰僅說，等“行政院副院長”鄭麗君回來後，在整理更詳細、完整的資料，再跟大家作說明。



台美關稅談判最後取得總結成果，包括：一、對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率，與日、韓、歐盟齊平。二、台灣成為全球第一個對美投資業者爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。三、以“台灣模式”與美國進行供應鏈合作，台灣企業自主投資2500億美元，台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。四、深化台美AI戰略夥伴關係，台美雙方承諾建立“雙向投資機制”。



美國商務部長盧特尼克進一步指出，在美國總統特朗普任內，目標是將台灣半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。