陳玉珍痛批綠側翼　亮身分證自己不是台灣人

藍委陳玉珍16日拿出身份證反擊。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月16日電（記者 俞敦平）針對遭到側翼爆料指其對美國智庫自稱“福建人”引發美方驚嚇。中國國民黨籍“立委”陳玉珍16日在“立法院”受訪時表示，外國人不懂歷史情有可原，但“台派”對歷史無知，還在外國人面前抹黑自己，才是真正的背叛。陳玉珍現場掏出身分證，指著出生地“福建省金門縣”強調自己本來就不是台灣人，怒批綠營側翼長期以“大台灣”的想法霸凌金門，將金門爭取設自貿港區抹黑成幫中國大陸“洗產地”。她怒嗆這些人“回去多讀點書”，不要只會搞意識形態鬥爭。



有媒體報導引述美國智庫人士說法，指出陳玉珍在會面時宣稱“不擔心中共打金門”、“身分證寫福建，我本來就不是台灣人”，讓美方人士“嚇壞”，質疑台灣議員竟持投降主義。該爆料更指控陳玉珍推動《離島建設條例》設自貿區是為了幫中國大陸商品“洗產地”，恐害台灣遭美國高關稅報復。



對此，陳玉珍今日受訪時反擊。“你們看過身分證吧？本來就不是台灣啊，“中華民國”的啊”。陳玉珍受訪時難掩怒火，直接從包包拿出“中華民國”身分證，特意後秀出背面，指著“出生地”欄位高聲反問現場媒體。她強調上面寫得清清楚楚是“福建省金門縣”，自己從小到大就是這樣寫習慣，“這不是我籍貫，這是我出生地喔”。



她認為外國人因為距離遙遠，搞不清楚“中華民國”與台灣的複雜連結是常有的事，所以她會拿身分證給對方看、解釋清楚。但對於台派的指控，她痛批這是“台派對金門的無知”，不瞭解金門屬於“中華民國”但不屬於台灣，還要反過來誣衊自己。

