台美關稅談妥　民眾黨：反對無底線掏空

黃國昌一行人11日閃電訪美，14日返台，過程中曾拜會美國貿易代表署。（中評社 資料照） 中評社台北1月16日電（記者 鄭羿菲）台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，達成關稅降至15%且不疊加、台灣企業赴美投資與政府信保各2500億美元等成果。台灣民眾黨16日上午發出新聞稿指出，支持台美經貿深化，但堅決反對“賴政府”在缺乏民主監督的情況下，以切香腸的方式將台灣的產業命脈與國家資產，作為政治安撫的籌碼。



民眾黨強調，我們支持台美合作，但反對無底線的掏空台灣。請民進黨告訴人民，為了“讓特朗普滿意”，台灣還要再退讓多少？在美方強大的壓力下，如何把關？已受損的部分，如何修復？未來會受衝擊的部分，如何因應？



台灣民眾黨主席黃國昌11日率團閃電訪美，14日返台曾召開記者會表達，行程有拜會美國貿易代表署，台美關稅條件都已談妥，除對美承諾投資外，“還有其他的條件”，“立法院”必須面臨非常重要，且嚴肅的挑戰。



台美關稅談判最後取得總結成果，包括：一、對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率，與日、韓、歐盟齊平。二、台灣成為全球第一個對美投資業者爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。三、以“台灣模式”與美國進行供應鏈合作，台灣企業自主投資2500億美元，台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。四、深化台美AI戰略夥伴關係，台美雙方承諾建立“雙向投資機制”。



美國商務部長盧特尼克進一步指出，在美國總統特朗普任內，目標是將台灣半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。



民眾黨表示，“行政院”公布美台關稅談判結果，及盧特尼克直言台灣鉅額投資是為了“讓特朗普滿意”、目標轉移40%產能至美國一事，民眾黨高度憂慮。我們支持台美經貿深化，也肯定台美雙方在民主價值與供應鏈安全上的緊密夥伴關係。然而，外交談判的核心在於“對等”與“國家利益”，而非單方面的讓利與配合。我們堅決反對政府在缺乏民主監督的情況下，以切香腸的方式將台灣的產業命脈與國家資產，作為政治安撫的籌碼。



民眾黨說，真正的談判，應該是“有予有取”。既然對美投資已是不可逆的趨勢，政府理應以此為對等條件，盡力爭取基礎建設配套，並轉化為對台灣安全的實質支持網絡。然而，民眾看到的卻是政府承諾以信保支持2500億美元融資，用台灣納稅人的錢為美國產業政策買單。這不是投資，這是單向輸血。若美國政策轉彎或企業投資失敗，這筆爛帳誰來扛？



民眾黨指出，最諷刺的是，協議中竟包含台灣投資美國“能源產業”。就在政府大舉承諾輸出資本的同時，台積電總裁魏哲家在法說會上直言“自己擔心台灣的電力供應”，若沒有足夠電力，將無法支持AI的大量需求，甚至會限制台積電的擴產。沈痛預警，政府聽到了嗎？在台灣內部能源轉型卡關、企業界因缺電焦慮不敢擴產的關鍵時刻，民進黨不思將資源用於強化脆弱的電網韌性，反而要輸出鉅資去建設美國的能源設施？不僅本末倒置，更形同是對本土產業發展的釜底抽薪。

