鄭麗文和張善政首同台　大讚國民黨最佳名片

國民黨主席鄭麗文上任後首度和桃園市長張善政公開同台。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月16日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文16日出席桃園市黨部歲末感恩聯誼暨黨慶活動，是上任後首次公開和國民黨籍桃園市長張善政同台，鄭在致詞時大讚張善政以前最稱職且讓大家懷念的“行政院長”，現在也是最接地氣的市長，張就像台灣和國民黨的最佳名片，讓藍營的士氣大振。



國民黨桃園市黨部16日舉行歲末感恩聯誼暨黨慶活動，包括鄭麗文、張善政、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝、國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠和多位國民黨籍桃園市議員都到場出席。



鄭麗文在致詞時表示，桃園是國民黨在全台黨慶活動的壓軸，桃園也是台灣的門戶，從桃園機場出來，所有海內外朋友才能跟台灣有所連結，所以桃園市長也是台灣和國民黨的最佳名片，張善政是台灣最能代表台灣的高科技人才，曾在中央擔任最稱職且讓大家懷念的“行政院長”，不分黨派全心全意照顧人民，現在在地方也是最接地氣的市長。



鄭麗文指出，桃園在張善政市長帶領下，讓桃園展現了全新的國際大都會面貌，所以年底選舉大家一定要全力支持，讓張的得票比上一屆更高，國民黨也因為有桃園團隊的團結與堅持才能一致對外，她也要特別感謝邱奕勝議長把大家團結在一起，因為桃園是關鍵的位置，年底選舉，桃園不但要大贏，還要把桃園的能量往外擴散，帶動整個台灣的選情。



張善政說，他從鄭麗文一席話，可以感受到鄭對中國國民黨的強烈使命感，他相信鄭今天也感受到所有桃園人的熱情，他要特別感謝邱奕勝議長和所有議員，在他上任這3年來對市府的全力支持，最近大家都非常關注免費營養午餐的議題，這也是他3年前的競選政見，上任後也很快就兌現政見，這都是議長和所有議員的功勞。

