盧秀燕：相信台談判團隊已盡力　努力拚經濟

盧秀燕與賴清德一同參觀百工百業博覽會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月16日電（記者）美台關稅談判定案，台灣輸美關稅15%，不疊加，但須對美投資5000億美元。國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此受訪表示，目前看來，東亞區域的輸美關稅大概一致，就是15%，相信台灣談判團隊已經盡力了，既然稅率已確定，希望大家能安心拚經濟。



美國政府15日宣布和台灣達成貿易協議，將台灣進口商品的對等關稅稅率調降至15%。美國商務部長盧特尼克受訪表示，依照此協議，台灣總共將投資美國半導體產業高達5000億美元，目的是將4成在台灣生產的半導體產能帶到美國。





盧秀燕陪同賴清德出席百工百業博覽會，針對關稅議題受訪表示，目前看起來，整個東亞地區稅率一致，先前產業界因為不確定性，無法施展拳腳，現在稅率確定，期待大家可以安心拚經濟，她感覺談判團隊已經盡力了，新的一年，大家就根據這個稅率，努力拼經濟。



盧秀燕指出，美國給東亞各個國家的稅率都比往常高，以前有的是在10%以內，現在大概都15%，因此外銷美國的產業，可能會適當的移轉到非美地區，台中市政府也會繼續協助大家，若要轉到非美市場，市府會以有效策略，協助大家移轉。



盧秀燕表示，台中市政府之前編列新台幣2500萬元，補助產業前往非美地區參展行銷，很多業者申請，已經用掉一半經費，若業者覺得稅率還是太高，對行業過去輸美有影響、希望轉移銷售到其他地區，台中市政府也會繼續協助。