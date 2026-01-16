盧秀燕爭取建設經費　賴盼助總預算付委審查

盧秀燕與賴清德一同參觀百工百業博覽會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月16日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天與賴清德一同出席首屆百工百業博覽會開幕式，特別提到展覽場地“台中國際會展中心”未獲補助，由台中市府辛苦籌建，現在才知道原是沒有向賴清德“咬耳朵”，賴前陣子對苗栗縣長鍾東錦說“有空來咬耳朵”，希望今天讓她咬耳朵，協助台中建設。賴清德則回應，希望盧秀燕發揮在藍營的影響力，促政府總預算付委審查。



盧秀燕16日陪同賴清德參觀百工百業博覽會，致詞表示，該展覽是台中國際會展中心啟用後今年第一檔活動，很高興賴清德也蒞臨參觀。台中國際會展中心是由台中市政府自地自建，第一期工程花了新台幣88億元，全由市政府自籌預算，沒有中央補助，但只要能對經濟產業有幫助，這筆錢就花的值得。



盧秀燕說，市府為了建會展中心，在財源完全自籌的情況下很辛苦，她經常在想為什麼未獲補助呢？這兩天她才知道，原來是沒有向賴清德“咬耳朵”，賴日前對苗栗縣長鍾東錦說“有空多來咬耳朵”，所以希望待會也讓她“咬一下耳朵”，接下來還有第二期工程，市府建設經費有限，需要補助，再請多幫忙。



賴清德則回應，政府總預算案迄今仍卡關，需多經費無法動支，他反而要請盧秀燕發揮在藍營的影響力，敦促國民黨地方政府縣市長，“立法院”黨團大家共同支持政府總預算案，讓藍營委員同意付委審查，這樣才又經費可用。

