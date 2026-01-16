藍白聯手三捷　眷改、公視法修法三讀通過

《眷改條例》三讀通過。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月16日電（記者 俞敦平）“立法院”院會今日上演表決大戰，藍白聯手成功反對一項民進黨“立法院”黨團提出的復議案與三讀通過兩項修法。會中先是針對民進黨團提出的復議案進行表決，在藍白人數優勢下，以59票對49票否決復議，確立相關提案交付處理。隨後進行《國軍老舊眷村改建條例》及《公共電視法》修正草案的三讀程序。儘管民進黨“立委”輪番發言痛批修法是“錢坑”與“癱瘓董事會”，但在藍白合力支持下，兩項法案之關鍵條文皆順利三讀通過。



本次院會針對，中國國民黨籍“立委”翁曉玲等人提出的“修憲”案與公投法修正案。翁曉玲主張“總統”罷免案應可由人民直接連署提出，大幅降低罷免門檻至選舉人總數1.5%提議、10%連署；同時針對“中選會”否決廢死公投一事，提案修正《公投法》，規定“立法院”通過之公投案主管機關不得拒絕。此外，涉及“慈仁八村”改建爭議的《國軍老舊眷村改建條例》，以及針對公視董監事延任規定的《公共電視法》修法，也因朝野協商破局，留待今日院會表決處理。



針對報告事項第119案，即翁曉玲所提之相關修法提案，民進黨團提出復議試圖阻擋，並要求記名表決。議場內綠營“立委”高舉標語高喊“民主必勝、反對民粹”，藍營則以“反對雙標”回擊。最終表決結果，出席108人中，贊成民進黨復議案者49人、反對59人，復議案遭到否決，該案照原決定通過。

