藍白聯手　718億總預算先行動支案逕付二讀

“總預算先行動支”案以58票贊成、49票反對、1票棄權的票數下逕付二讀通過。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月16日電（記者 黃偕華）中國國民黨與台灣民眾黨“立法院”黨團16日在“立法院”會提案，依預算法第54條規定，針對少子化生育補助、TPASS（通勤月票）、治水防洪等38項共新台幣718億的總預算先行動支案，逕付二讀，發言台上台下藍綠發生激烈口角衝突。最後藍白聯手，讓這些新興計劃相關預算在表決中以58票贊成、49票反對、1票棄權的票數下通過，並交付朝野協商。



在討論事項進行發言時，藍營以軍人加薪預算“行政院”沒有依法編列，因此不能違法審查做為主要議題。綠營則主打總預算至今仍未付委，批評這718億的預算是將其他預算“丟包”。



過程中發言台上台下藍綠發生激烈口角衝突，國民黨籍“立委”陳玉珍向民進黨團喊話“幫軍人加薪很難嗎？”，民進黨籍“立委”王義川則反嗆，要陳玉珍“中國人惦惦啦！”



民眾黨籍“立委”張啟楷提到，台灣民眾黨針對“行政院”未依法編列軍人加薪、警察退休金、消防人員退休金等預算的議題，做了大型民調，有67.6%民眾贊成“行政院”應編列相關預算，連民進黨支持者有近半的47.1%支持。今天審議這麼重要的民生相關預算，他要大家現場可以仔細觀察，民進黨是不是又要黨意大於民意。



民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱指出，藍綠認為所列的718億攸關民生、非常重要。但新興計劃共有2992億，他要藍白告訴大眾，其他的2200億哪一項不重要？哪一項不攸關民生？哪一項不急迫？他以白蛇跟許仙為例，指責藍白是一邊放毒，一邊又要當許仙、當好人。



國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁表示，今天藍白兩黨非常負責任地依照預算法第54條，將38項共718億的新興計劃相關預算交付“立法院”公審，這些包含T－PASS、生育補助、育兒津貼、學校整建、橋梁修復、人才培育、產業創生、防洪治水、醫療科技推動計劃以及各縣市財政補助。

