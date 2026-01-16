鄭麗文痛批民進黨竟把掏空台灣當喜事

國民黨主席鄭麗文16日在桃園受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月16日電（記者 盧誠輝）台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，達成關稅降至15%且不疊加、台灣企業赴美投資與政府信保各2500億美元等成果。中國國民黨主席鄭麗文16日受訪時表示，當台灣的科技、人才、資金與所有經濟底氣都必須被掏空外移的時候，明明就是嚴峻的“國安”危機，但民進黨政府居然把它當作是喜事與政績。



美國商務部15日宣布，美國與台灣達成長期尋求的貿易協議，台灣輸美商品的關稅稅率將降至15%，台灣半導體公司則為其在美國的營運加碼5000億美元資金。商務部長盧特尼克接受CNBC專訪時表示，目標是在美國總統特朗普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土。



國民黨桃園市黨部16日舉行歲末感恩聯誼暨黨慶活動，包括鄭麗文、張善政、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝、國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠和多位國民黨籍桃園市議員都到場出席。



針對台美關稅談妥，鄭麗文受訪時強調，這是一個路人皆知的答案，何必自欺欺人？何必到今天還要厚著臉皮告訴大家這是個好消息，當台灣的科技、人才、資金與所有經濟的底氣都必須被掏空外移的時候，這是一個嚴峻的“國安”危機，但民進黨政府居然把它當作是喜事與政績。

