台南市長選戰開跑　鄭麗文：對謝龍介有信心

國民黨主席鄭麗文16日在桃園受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月16日電（記者 盧誠輝）民進黨台南市長初選結果由民進黨籍“立法委員”陳亭妃勝出，將對戰中國國民黨籍“立委”謝龍介。國民黨主席鄭麗文16日受訪時表示，國民黨已感受到南台灣的民眾民心思變，她對謝龍介有百分之百的信心，謝本人也有高度信心與勝選決心。



國民黨桃園市黨部16日舉行歲末感恩聯誼暨黨慶活動，包括鄭麗文、張善政、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝、國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠和多位國民黨籍桃園市議員都到場出席。



針對民進黨高雄市長與台南市長初選都已完成一事，鄭麗文受訪時指出，國民黨之前就已完成高雄市長由藍委柯志恩以及台南市長由藍委謝龍介的提名作業，現在民進黨完成提名之後，選戰就開始正式起跑了，國民黨對柯志恩和謝龍介都是有百分之百的信心，不但是問政品質一流、專業認真一流，對於地方的深耕，更是全心全意。



鄭麗文強調，國民黨已感受到南台灣的民眾民心思變與民氣可用，希望年底能夠順利翻轉，為南台灣帶來新的陽光與希望。謝龍介私下已跟她表達了百分之百的高度信心與勝選決心，事實上，上一次謝龍介就只差這麼一點點，如果不是大家聽信非常嚴重偏差的民調，恐怕現在的台南市長已經是謝龍介。

