鄭麗文：若非賴昏庸無道、“毀憲”亂政不會彈劾

國民黨主席鄭麗文16日在桃園受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月16日電（記者 盧誠輝）“立法院”全院委員會於14日舉行賴清德彈劾案首場公聽會，中國國民黨主席鄭麗文16日受訪時強調，彈劾“總統”是“憲政”大事，若非賴清德昏庸無道、“毀憲”亂政，在野黨不會輕易地進行彈劾“總統”的重大“憲政”動作，畢竟這是有史以來第一次。



國民黨桃園市黨部16日舉行歲末感恩聯誼暨黨慶活動，包括鄭麗文、張善政、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝、國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠和多位國民黨籍桃園市議員都到場出席。



針對彈劾案公聽會，鄭麗文16日受訪時表示，“立法院”非常辛苦且依照“憲政”規定，一板一眼，按照步驟，昭信全台民眾。彈劾“總統”是“憲政”大事，若非賴清德昏庸無道、“毀憲”亂政，在野黨不會輕易地進行彈劾“總統”的重大“憲政”動作，畢竟這是有史以來第一次，所以一定會把程序完整的走完。



鄭麗文指出，她相信向全台民眾進行公聽會討論，真理會越辯越明，她感謝在野黨團非常認真辛苦，護衛“中華民國憲法”。執政黨破壞“憲法”，在野黨捍衛“憲法”，希望所有學者專家跟人民與國民黨站在一起，共同保護台灣民主自由最重要的基石，就是這部“憲法”。