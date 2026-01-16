蔣萬安：台北大巨蛋去年260萬人次進場

台北市長蔣萬安致詞。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月16日電（記者 莊亦軒）中國國民黨籍台北市長蔣萬安16日下午參加“2026 ArcDR³台北論壇”，論壇主軸以“探討大型室內活動空間城市防災功能”。蔣萬安致詞時表示，去年台北大巨蛋有超過260萬人次進場，台北大巨蛋是世界級的場館，更需要具備世界級的安全標準。



台北市政府、株式會社東京巨蛋及台灣三井不動產股份有限公司共同主辦之“2026 ArcDR³台北論壇”於16、17日舉行，活動首日於台北市立大學博愛校區舉行。



出席論壇的有蔣萬安、台北副市長張溫德，具都市計劃專業、台灣三井不動產董事長久一康洋、UCLA日美研究中心主任、建築與都市設計學院前系主任阿部仁史、日本建築學會會長小野田泰明、遠雄巨蛋總經理李柏熹、台灣建築學會會長鄭泰昇。



蔣萬安指出，去年一整年，大巨蛋舉辦了90場球賽、23場展演活動，有超過260萬人次進場。因此台北大巨蛋是世界級的場館，更需要世界級的安全標準。任何小小的失誤漏洞串聯起來，都可能造成可怕的意外，所以台北大巨蛋的搶救災演習，我們都採用無腳本的演練來強化應變能力



蔣萬安分享，台北大巨蛋啟用兩年來，創造出許多令人感動的時刻，包括世界棒球12強賽事、世界壯年運動會，以及許多場國際大型演唱會。帶動整體周邊商機的外溢效應。



蔣萬安表示，這場論壇其實源自於2024年5月的時候，前往日本參加東京Susi Tech城市論壇，當時在論壇上分享台北市的“災害應變雲端協作平台”。實現了市長在哪裡，緊急應變中心就開設在那裡的目標。