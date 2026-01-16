挺陳亭妃　王世堅：不想看她孤軍奮戰

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月16日電（記者 黃偕華）民進黨台南市長初選結果昨日出爐，由綠委陳亭妃以2.69%的差距，險勝賴系綠委林俊憲。由於黨籍“立委”王世堅二度南下力挺，也引起網友紛稱“扶龍王”功力高強。對此王世堅稱，過去被他罵、被他批評的確很多都很成功。不過陳亭妃是他的好友，所以他的扶龍王也應驗在幫好朋友、同志上也會很靈。



對於陳亭妃本次初選勝出。王世堅認為，絕對不是偶然，陳這一次能夠脫穎而出，擔任市長候選人，他認為完完全全是陳23年來努力的累積。他提到陳“鐵馬37區，前進市政府”騎行，總共路程有518公里，以她那麼瘦的身軀、體力而言，是非常大的負荷，但是騎完回到台南市，馬上有3萬名的市民，迎接她回來，撐完那一場演講，馬上就登上皮卡車，從3點掃街掃到晚上9點。



初選獲勝當天，陳亭妃在安南區服務處向媒體發表談話時，直接打電話給王世堅表達謝意。對此王世堅說，他只是去搭配、去陪著陳亭妃，因為不想看陳一個人孤軍奮戰，對比其他候選人或其他黨的參選人“人家都是那麼多公子陪著”，陳這些都沒有“我看了都覺得那個畫面很落寞”。所以他一定要來，他自稱只是一個配角，幫忙打打雜。



被問到如今被冠上“扶龍王”的稱號，王世堅連連擺手表示，外界是在反諷他是扶龍王，像是被他罵的、批評的都會很成功，像是馬英九、韓國瑜、柯文哲的確是這樣。但陳亭妃是他的好朋友，所以扶龍王也應驗在，如果是幫好朋友、同志那也會很靈驗，會真的很能夠幫到他們。



對於這麼靈驗的輔選光環是否有邀約不斷？王世堅表示，他在台北市有很多議員參選的朋友，都有邀請他。包含新人也有很多位。他說，其實在台北市不用邀他也會主動去，因為議會都是他的老同事，就算沒有邀請，他知道時間地點也一定去。